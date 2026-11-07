意大利Aprilia车手马尔科·贝泽基在卢赛尔举行的MotoGP卡塔尔大奖赛中夺得杆位。他在排位赛中两次刷新单圈纪录，成绩为1分50.028秒。

发车格前排

贝泽基领先杜卡迪车队的MotoGP积分榜领跑者马克·马尔克斯0.266秒。VR46 Racing车手法比奥·迪·詹南托尼奥位列第三，他曾赢得2023年卡塔尔站比赛，也将从前排发车。

据Channel NewsAsia报道，贝泽基表示，他在最后一个弯道犯了错误，但仍对排位赛结果感到满意。他原本预计从前排发车，而杆位对他而言是更好的结果。

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争冠者的位置

贝泽基的Aprilia队友豪尔赫·马丁目前在积分榜上排名第二，落后马尔克斯44分，获得第11名——比队友慢了一秒多。若在周日比赛后，马尔克斯领先马丁至少30分、领先贝泽基8分，他就能在卡塔尔锁定冠军头衔。

杜卡迪车手弗朗切斯科·巴尼亚亚取得第五快的成绩，发车位置在Trackhouse车手劳尔·费尔南德斯和小椋蓝之间。Yamaha厂队及其卫星车队Prima Pramac缺席了大奖赛，理由是因针对伊朗的战争，企业对前往该地区实施了旅行限制。因此，发车格上只剩下18名车手。

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