巴西综合格斗选手阿曼达·努涅斯将在休战三年后重返八角笼，于美国纽约举行的UFC 334赛事中对阵美国选手凯拉·哈里森。原计划在1月举行的这场比赛将于周六在麦迪逊广场花园举行，BBC体育报道。

休战后的新挑战

努涅斯于2023年从UFC退役。她曾是该组织雏量级和羽量级冠军，成为首位同时拥有两个级别金腰带的女性，也是唯一一位无论性别都成功卫冕这两项头衔的选手。

努涅斯表示，促使她复出的是该级别新对手的出现以及哈里森带来的挑战。这位巴西选手还表示，她希望再次让人们关注女子MMA。她指出，这段休息时间对她的身体、心灵和灵魂都是必要的，但她怀念比赛。

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拥有奥运经验的对手

36岁的哈里森是两届奥运会柔道冠军。转战MMA后，她两次获得PFL轻量级冠军；2024年加入UFC后，她在该组织的第三场比赛中夺得雏量级冠军头衔。

哈里森和38岁的努涅斯此前是朋友，并曾在American Top Team训练馆共同训练，努涅斯于2022年离开该馆。由于哈里森接受颈部和脊柱手术，她们的比赛被推迟。自2008年首次亮相以来，努涅斯在28场比赛中取得23场胜利，其中13场以击倒获胜；她还在UFC冠军赛中取得11场胜利，与瓦伦蒂娜·舍甫琴科并列为女子选手最佳纪录。

努涅斯表示，只要身体允许，她打算在与哈里森的比赛后继续参赛。

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