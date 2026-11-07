巴基斯坦人民党（PPP）主席比拉瓦尔·布托-扎尔达里周五在巴基斯坦拉尔卡纳为一所600床位医院奠基。该项目计划于2028年完成建设。根据规划，该机构将为拉尔卡纳居民提供免费治疗，并为服务不足地区的人们提供现代医疗服务。

信德省首席部长赛义德·穆拉德·阿里·沙阿出席了仪式，《黎明报》报道。项目负责人亚西尔·巴蒂就该医院向布托-扎尔达里和沙阿作了详细介绍。

拉尔卡纳的新医院

布托-扎尔达里表示，在当选拉尔卡纳选区国民议会议员后，他曾与昌德卡医院的医生会面。据他称，该医院于20世纪70年代为当时的人口规模而建，但如今也为邻近地区和其他城市的患者提供服务。

这名政治人物补充说，拉尔卡纳居民还将可通过SIUT获得治疗。此前一天，他访问了拉尔卡纳大学，并指出信德省政府向各大学拨款450亿卢比，且正致力于增加这项支持。

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供水和排水系统

访问期间，布托-扎尔达里还在瑙德罗的布托官邸主持了一场有关拉尔卡纳专区发展项目的会议。公共卫生工程部门秘书苏海尔·库雷希表示，拉尔卡纳供水、污水处理和雨水排放项目的可行性研究已经完成。

库雷希表示，该项目旨在为该市每个家庭提供清洁饮用水，并计划在两年内完成。布托-扎尔达里还宣布启动拉特德罗供水系统修复和扩建工程。拉尔卡纳的污水处理系统计划进行升级，以满足未来25年的需求。

库雷希补充说，沙赫达德科特的污水处理项目已完成50%，其余工作计划于明年完成。布托-扎尔达里还前往加里·胡达·巴赫什的家族陵墓，在其家族成员墓前献花并诵读《法蒂哈》。

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