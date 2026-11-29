在也门海岸附近的亚丁湾，武装人员短暂劫持了一艘由阿联酋公司运营的货船。随后他们离开了该船，所有船员均安全，船只继续驶往下一港口。

巴尔哈夫附近的劫持事件

据《The National》报道，英国海事贸易行动中心（UKMTO）于阿联酋时间约10时30分收到未经授权人员登船的报告。事件发生在也门城市巴尔哈夫西南约120公里处。

船长向UKMTO报告称，武装的未经授权人员已控制该船。该机构随后在一份通报中表示，这些人员已经离船，船员安全，船只正驶往目的港。

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有关船只和袭击者的信息

索马里半自治地区邦特兰的官员确认，该船为MV Marsa Virgo号——一艘悬挂巴拿马国旗、由阿联酋公司Marsa Ocean Shipping运营的货船。邦特兰海警的一名代表向美联社表示，这艘装载内容未披露货物集装箱的船只被6名武装人员劫持。

三名邦特兰安全部门官员分别向法新社表示，此次袭击由6名索马里人实施，他们乘坐渔船从邦特兰前往也门。根据他们的说法，这些人藏身于也门南部的索马里人当中，并在那里获得武器。这些信息尚未得到独立证实。官员还表示，19名船员躲进了一处安全舱室。

欧盟印度洋海上安全中心当天另行报告称，在索马里城市博萨索西北约220公里处的一艘商船上有6名武装海盗。目前尚不清楚该报告是否涉及同一艘船。欧盟海军任务“阿塔兰塔”表示，正在调查这起事件。

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