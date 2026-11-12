在瑞典哥德堡附近调查丹麦护卫舰Havmanden残骸的水下考古学家发现了一只高品质男鞋的后跟部分，以及两枚马尼拉环——跨大西洋奴隶贸易中用作支付手段的金属环。Live Science报道称，这艘船在1683年因船上发生叛乱而失事。

前往加勒比地区途中的叛乱

这艘护卫舰正驶往加勒比海的圣托马斯岛，该岛现属美属维尔京群岛。船上载有囚犯和契约仆役，他们原定为丹麦西印度公司在该岛的利益工作。

在送下新殖民者后，这艘船原计划前往西非购买被奴役的非洲人。然而，由于食物和饮水短缺，几名船员和囚犯在亚速尔群岛附近夺取了船只，并驶向哥本哈根。

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叛乱者枪杀了船长，并在英吉利海峡将数名军官抛入海中，其中包括丹麦西印度群岛首任总督约根·伊弗森·迪佩尔。船只搁浅后，参与叛乱者在哥本哈根受审并被判处死刑。

鞋履与马尼拉环

研究人员推测，发现的鞋履碎片可能属于迪佩尔，因为其主人很可能是一名社会地位较高的人。鲁德斯达尔博物馆馆长维维·莱娜·安德森表示，她从未在沉船遗物中见过如此高品质的鞋履。鞋底边缘细小而均匀的孔洞显示了其制作工艺；在17世纪，制作这些孔洞需要专门的工具和技能。

研究人员还在沉船上发现了两枚马尼拉环。欧洲商人用铜、黄铜或铁铸造这类环，并在西非用它们交换被奴役的人，其中包括今尼日利亚沿岸地区。丹麦国家博物馆表示，马尼拉环在斯堪的纳维亚很少被发现。Havmanden失事后，丹麦在跨大西洋奴隶贸易中的参与又持续了一个多世纪：丹麦和挪威国王克里斯蒂安七世于1792年禁止该贸易，而丹麦西印度群岛的奴隶制一直延续至1848年。

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