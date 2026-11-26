载有最多7000吨柴油燃料的Med Emre油轮在西班牙伊维萨岛附近沉没。事故造成一名船员死亡，另有数名海员出现失温症状。《明镜周刊》报道。

救援行动

这艘悬挂马耳他国旗的油轮从阿尔赫西拉斯驶往巴塞罗那。这艘长120米的船只在伊维萨岛东北方向约25海里处沉没。船上共有17名船员。其中一人被送往医院，医护人员宣布其死亡。

6名海员被送往伊维萨机场，随后因轻伤被转送至两家医院，主要为失温。5名船员被转运至瓦伦西亚。另有5人在救援船上，状况良好。

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事故发生时，该地区因风暴和巨浪发布了黄色天气预警。来自帕尔马、瓦伦西亚和塔拉戈纳的3架直升机、多艘救援船以及附近的其他船只参与了救援行动。

评估污染风险

西班牙商船服务部门启动了国家二级海洋污染应对计划，这是第二高等级。专业船只Clara Campoamor正驶往沉没地点，以检查水域是否可能受到污染。相关情况也正通过飞机监测。

西班牙当局仍在查明这起事故是否对环境构成威胁。沉没区域的地中海水深达数百米。伊维萨岛东北方向的水域是海龟、海豚和巴利阿里海鸥的栖息地；后者是欧洲受威胁最严重的海鸟物种之一。

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