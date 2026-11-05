纽卡斯尔附近27只考拉未检出衣原体感染——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚纽卡斯尔附近的舒格洛夫-斯托克林顿自然保护区，研究人员通过基因检测，在27只野生考拉身上未发现衣原体感染迹象。纽卡斯尔大学团队估计，这一地区可能生活着约2300只考拉，澳大利亚广播公司新闻报道。

种群监测

自2020年以来，科学家与加米拉拉伊族和维拉朱里族原住民代表达林·麦肯尼一起，对面积为23900公顷的区域进行了调查。该团队总计花费了250多个夜晚，利用热成像无人机监测考拉。麦肯尼还多年来通过安装在树上的运动传感相机观察这些动物。

2025年底，团队确认舒格洛夫-斯托克林顿地区有292只考拉。2026年进行的新一轮无人机调查和建模显示，种群数量要大得多。保护科学家瑞安·维特表示，这个在大城市边缘存续下来的种群看起来正在繁衍发展。

衣原体感染检测

在2026年的相机记录中发现更多考拉幼崽后，研究人员将重点转向这些动物的生殖健康。他们利用无人机定位考拉，采集新鲜粪便，并将样本送往阳光海岸大学的专业实验室进行基因检测和疾病筛查。

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在检测时，27份样本中未发现衣原体感染的证据。对下亨特地区2022年10月至2026年9月期间野生动物救援机构记录和临床数据的审查也显示，在距离该自然保护区30公里范围内的另外27只考拉身上未发现衣原体感染迹象。

悉尼大学兽医病理学家马克·克罗肯伯格强调，现有结果不能以100%的把握断言纽卡斯尔附近的种群没有这种疾病，但基因检测结果令人鼓舞。研究人员认为，这些考拉可能长期与其他种群隔离，这或许能够解释为何未检出感染，但也表明其遗传多样性较低。

瑞安·维特已将研究结果提交给新南威尔士州政府，供其在考拉保护战略草案框架内审议。他建议加强栖息地保护、安装专用围栏，并实施长期种群监测和定期疾病筛查。

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