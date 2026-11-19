一艘载有移民的船只在塞内加尔海岸附近倾覆。据一名幸存者称，船上约有100人，其中包括5名女性。数十名乘客被认为失踪。BBC News报道称，搜救行动在整个周三持续进行，并计划于周四恢复。

船只被冲上岸

这艘受损船只被冲到达喀尔以南耶讷村附近的海滩上。警方在残骸中发现了文件、手机、个人物品以及一份学校入学文件。

村长代表乌马尔·苏表示，这起悲剧发生在当地时间约02:00。据他说，甚至在海滩上也能听到独木舟上传来的呼救声。

最初的报道显示有一人死亡。与此同时，当地媒体报道称，至少发现了四具遗体。

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危险海上路线增加

不到两周前，西北部城镇蒂耶佩附近的一起沉船事故造成至少39人死亡，成为塞内加尔最致命的移民灾难之一。

塞内加尔总统迪奥马耶·法耶在政府会议上对寻求前往欧洲的移民非正规出境再次增加表示担忧。他责成内政部就此类行程的因素及可能的应对措施编写报告。

根据国际移民组织的数据，今年西非海岸附近至少记录了454起死亡和失踪事件。该组织指出，实际数字可能更高，因为一些船只消失得无影无踪。由于经北非路线的管控加强，越来越多移民乘坐独木舟前往西班牙的加那利群岛，而这些船只往往超载，且不适合长距离横渡大西洋。

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