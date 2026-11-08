一艘载着移民前往欧洲的小船在塞内加尔西北海岸附近沉没。至少34人死亡，另有数量尚未确定的乘客被视为失踪。France 24报道。

搜救仍在继续

塞内加尔内政部最初表示，已发现21具遗体，并救出1人。随后，塞内加尔新闻社APS报道称，已确认的死亡人数至少为34人。人权组织Action for Human Rights and Friendship也证实了这些数据。搜救行动仍在进行，因此数据可能发生变化。

据媒体报道，一艘平底独木舟式船只于周六在凯贝梅尔省隆普尔沙丘附近、达喀尔与圣路易市之间倾覆。与此同时，塞内加尔移民援助协会Boza Fii的创始人萨利乌·迪乌夫告诉法新社，该船于周五沉没。他补充说，周六发现的遗体属于塞内加尔公民，但所有遇难者的国籍尚未确定。

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当局的反应

塞内加尔总统巴西鲁·迪奥马耶·法耶表示，当局已调动资源搜寻失踪人员、协助幸存者并支持遇难者家属。他还承诺将继续打击组织危险海上偷渡的人。

周五，塞内加尔执法人员拦截了另一艘载有142名移民、同样前往西班牙的船只。其中包括23名女性、两名婴儿和另外两名儿童；该团体由塞内加尔、冈比亚、几内亚比绍、几内亚和尼日利亚公民组成。

从西非前往西班牙加那利群岛的大西洋航线对移民而言十分危险。自11月初以来，已有超过3300人乘坐约30艘船抵达耶罗岛，当地政府因此宣布进入紧急状态。

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