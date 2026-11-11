今年，在沿西澳大利亚海岸进行的年度迁徙期间，从南大洋前往该州北部水域的座头鲸观测数量减少了60%。研究人员还记录到幼鲸数量减少、鲸鱼搁浅事件增多，以及动物被渔具缠绕的情况增加，据澳大利亚广播公司新闻报道。

带幼鲸的雌鲸减少

Geographe Marine Research团队负责人卡普里·乔利夫称，这个季节对座头鲸而言不同寻常。海洋研究专家、格里菲斯大学研究员奥拉夫·迈内克指出，关于鲸鱼数量偏低的报告也涉及南半球的其他种群。

据澳大利亚广播公司报道，雌鲸在北部金伯利附近产下幼崽后，在向南迁徙期间带着幼鲸的雌鲸也较少被发现。

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变化的可能原因

迈内克表示，海冰过早融化可能缩短了鲸鱼在觅食区域停留的时间。他认为，由于磷虾种群和浮游植物水华的变化，食物储量减少也在影响它们的状况。研究人员看到一些雌鲸显得消瘦，其哺育幼鲸所需的脂肪储备已经耗尽。

来自布鲁姆的资深观鲸者卡梅伦·伯奇表示，他带领的旅游团不得不驶离海岸10至12海里——几乎是通常距离的两倍。它们每天不再能与10至15头鲸鱼互动，而是常常只能看到两三头。

与此同时，伯奇并不认为目前动物数量的减少值得担忧，他援引过去25年的周期性波动。迈内克表示，今年澳大利亚记录在案的鲸鱼缠绕事件数量增至60起，增加了20%。他强调，其中一些事件可能未被记录，进一步研究很重要，因为座头鲸可能是影响其他大型鲸类物种变化的一个指标。

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