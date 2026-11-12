在美国，白宫表示，总统唐纳德·特朗普仍完全信任商务部长霍华德·卢特尼克。一名政府代表称卢特尼克为当代最具变革性的商务部长。与此同时，在有关打击芯片走私行动延迟的报道出现后，以及围绕政府对英伟达芯片出口中国的监管问题，国会议员正在批评这名官员，《国家报》报道。

参议员的质疑

据《纽约时报》报道，美国商务部没有对注册于新加坡的Megaspeed公司采取行动，该公司成为围绕英伟达丑闻的焦点。此后，黄仁勋辞去英伟达首席执行官一职；他于1993年创立了该公司。

民主党参议员伊丽莎白·沃伦表示，卢特尼克和副部长杰弗里·凯斯勒必须解释，为何没有堵住出口管制中的漏洞。共和党参议员约翰·肯尼迪也对Politico表示，卢特尼克必须回答有关批准向中国出售先进芯片的问题。

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加强技术管制

据CNBC报道，参议院情报委员会主席汤姆·科顿呼吁卢特尼克限制中国存储器制造商CXMT进入美国市场，并防止其在全球市场上巩固地位。CXMT被列入五角大楼1260H清单，该清单涵盖与中国军方有关联的公司。

参议院民主党少数党领袖查克·舒默呼吁两党合作推进《AI Overwatch Act》《Match Act》和《Chip Security Act》法案，这些法案旨在限制中国获取先进美国技术。众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特表示，黄仁勋必须于本月在国会作证。英伟达将于下周公布季度财报；其股价周三下跌4.5%。

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