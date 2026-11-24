白宫请求国会在一项旨在维持联邦机构运作的临时法案中纳入数十亿美元的额外资金。正如《国会山报》报道，该请求载于一份12页的文件中，其中列出了对现行支出水平的例外情况。

Politico此前报道了这份文件。如果国会未能批准政府的全年完整拨款，该文件将使唐纳德·特朗普总统的政府能够推进部分优先事项。立法者须在12月11日前避免政府停摆。

国防提案

关键提案包括为“金穹”提供50亿美元的年度折算资金水平。“金穹”是一项在美国上空建立导弹防御系统的计划。白宫表示，若没有这一条款，该项目将无法继续利用《一项伟大而美丽的法案》资金启动的生产。

政府还请求将海军潜艇项目的年度支出增加约213亿美元。此外，政府希望获得授权，开始采购用于建造首艘特朗普级战列舰的材料。

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文件指出，未来预计还将提出其他五角大楼拨款请求。这一情况发生之际，政府提出的1.5万亿美元国防预算倡议未能在国会取得进展。

NASA、火灾与医疗保健

在国防领域之外，白宫请求为NASA的“阿耳忒弥斯”计划拨付数十亿美元，以让美国宇航员重返月球；由于可能出现资金短缺，白宫还请求增加用于扑灭森林火灾的资金。

该请求还规定，将疾病控制与预防中心传染病流行病学监测项目的年度资金增加7000万美元。政府警告称，在COVID-19疫情期间拨付的资金将在1月初耗尽。

此外，白宫提议修订对大麻衍生产品销售的限制。国会于9月暂时推迟了对致醉性大麻产品的禁令，该禁令将于12月11日到期。政府请求维持非致醉性CBD产品的可获得性，同时保留对存在健康风险产品的限制，并防止将其出售给儿童。

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