尽管选民对价格上涨作出反应，白宫仍打算继续推行总统唐纳德·特朗普的关税政策。白宫公众联络办公室主任吉姆·霍耶在华盛顿举行的B20峰会上表示，CNBC报道。

霍耶称，关税是恢复美国制造业、保护供应链和维护国家安全的工具。他表示，政府计划在特朗普总统任期结束前保持当前的关税政策节奏。

对关税的批评

特朗普的前首席经济顾问、现任IBM副董事长加里·科恩在同一活动上表示，关税实际上是对美国人的消费税。他认为，关税会抬高价格，并迫使民众重新考虑其支出。

根据CNBC的一项调查，约三分之二的选民认为特朗普的政策助长了通胀，近十分之九的选民称生活成本是其投票时的重要或决定性因素。另一项路透社/益普索调查显示，62%的美国人支持取消特朗普的关税，而21%认可他应对生活成本的方式。

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价格与贸易变化

新的政府数据显示，10月份消费者价格上涨0.4%，超过经济学家的预期。9月份年通胀率为3.7%——这是最新可获得的同比数据，且高于美联储2%的目标。

文章指出，与伊朗的战争推高了能源成本，住房和医疗支出也对价格产生影响。与此同时，纽约联邦储备银行的一项研究估计，约26%的关税上调被转嫁至消费价格，其中部分影响可能在九至十二个月内通过供应链显现。

UPS首席执行官卡罗尔·托梅表示，企业正将生产和采购拉近，而全球供应链正变得更具区域性。民主党计划在1月获得国会控制权后反对关税，但总统的否决权及其广泛的贸易权力可能使取消关税更加困难。

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