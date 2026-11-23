白宫成立了一个特别跨部门工作组，以防止美国航空交通管制系统在美国人感恩节大规模出行前再次发生故障。Anadolu Agency报道。

跨部门工作组

Transportation Technology Transformation Tiger Team包括美国联邦航空管理局、交通部和国防部，以及国家情报总监办公室的代表。白宫一名代表表示，为确保系统持续运行，该小组本周每天都举行会议。

Anadolu Agency援引The Daily Wire报道称，该小组是在一次导致全国航班停飞的技术故障后组建的。这次持续五小时的航空交通中断，是自2001年9月11日恐怖袭击以来仅发生的第二次类似事件。白宫因该事件后透明度不足而受到批评，但官员坚称原因并非网络攻击。

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系统稳定性

联邦航空管理局正在研究短期网络调整方案，以及提高现有航空交通管制系统稳定性的措施。该机构力求移除不可靠的组件，同时继续推进系统现代化和转型。

此外，FAA正在努力扩大国家运行控制中心和监测中心的能力。白宫一名代表表示，这将有助于更早发现系统运行中的异常情况，并在其扩散前限制影响。白宫发言人艾莉森·舒斯特表示，该团队正在快速推进对过时航空交通管制系统的更新。

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