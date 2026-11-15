白宫撤回鲁多夫斯基上诉法院提名——NDTV World

在美国，在阿肯色州共和党参议员约翰·布兹曼和汤姆·科顿表示反对后，白宫撤回了地区法院法官李·鲁多夫斯基出任美国第八巡回上诉法院法官的提名。白宫提名阿肯色州最高法院大法官J. 科迪·希兰德接替鲁多夫斯基。据NDTV World报道。

这一决定是在参议院选举后会期期间作出的。当时，白宫和参议院共和党领导层正试图在参议院控制权移交给民主党之前，尽可能确认更多联邦法院终身职位的候选人。在唐纳德·特朗普第二个任期内，参议院已确认其57名地区和上诉法院提名人选。

参议员的反对意见

参议员历来参与为本州空缺职位遴选法官。地区法院的提名尤其取决于所谓的“蓝单”——相关州参议员向参议院司法委员会提交的支持候选人的文件。

北卡罗来纳州共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，白宫有时实际上要求参议员同意已选定的候选人。他说，这种做法违背了参议院既定的工作程序。蒂利斯支持阿肯色州代表阻止鲁多夫斯基提名的努力。

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其他提名也受到质疑

共和党人还对另外两名联邦法官职位候选人表达了保留意见。参议员约翰·康宁没有承诺支持被提名为达拉斯联邦法官的T. 埃利奥特·盖泽。该媒体称，盖泽没有经过得州参议员参与的常规遴选程序，且若没有康宁提交的蓝单，他将无法出席司法委员会听证会。

蒂利斯还支持参议员艾伦·阿姆斯特朗反对来自俄克拉何马州总检察长办公室的律师扎克·韦斯特。阿姆斯特朗最初为韦斯特提交了积极的蓝单，但后来撤回了支持。蒂利斯表示，只要该州至少有一名共和党参议员反对，他就不会推进这项提名。

参议院共和党多数党领袖约翰·图恩称，在参议院控制权发生变化前，确认法官是优先事项之一。参议院仍有23项未审议的提名，其中包括提名法官丹尼尔·多梅尼科出任美国第十巡回上诉法院法官。

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