匹兹堡大学研究人员发现，黑色素瘤肿瘤蛋白质组成中的模式可能有助于预测患者对免疫治疗的反应。发表在《Cancer Discovery》和《Clinical Cancer Research》期刊上的两项相关研究描述了黑色素瘤分子图谱，以及一种根据蛋白质谱对肿瘤进行分类的方法，News-Medical报道。

黑色素瘤肿瘤图谱

在第一项研究中，科学家分析了183名患者在治疗开始前获得的黑色素瘤样本。他们同时研究了13个分子层面，包括基因组、蛋白质组和代谢组。这种多组学方法使创建黑色素瘤肿瘤微环境的详细图谱成为可能。

研究团队还发现了与生存相关的蛋白质化学变化，以及数百个有待进一步研究的潜在靶点。论文共同资深作者迪瓦卡尔·达瓦尔表示，分析肿瘤的蛋白质状态对于理解肿瘤生物学和寻找预测性生物标志物非常重要。

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三种蛋白质亚型

第二项研究涵盖了国际合作框架下、在免疫治疗前采集的208份黑色素瘤患者肿瘤样本数据。研究人员确定了三种肿瘤亚型：免疫活性升高型、具有活跃细胞分裂迹象型，以及具有与肿瘤生长和转移相关特征型。

这些组别与治疗反应的相关性各不相同。具有高免疫活性的亚型对治疗表现出最佳反应。在接受联合免疫治疗的患者中，肿瘤亚型还与疾病进展和生存相关。

科学家基于蛋白质模式训练了一个分类器，将肿瘤归入三组。该模型在两个患者队列中接受了独立验证；它能够预测治疗反应类型和无进展生存期。作者强调，在开发用于选择治疗方案的临床检测之前，这些结果仍需进一步验证。

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