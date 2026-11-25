布法罗比尔队将在布法罗的新海马克体育场于感恩节主场迎战堪萨斯城酋长队，进行一场NFL比赛。赛前，比尔队战绩为9胜1负，酋长队为8胜2负。据天空体育报道，这将是四分卫乔什·艾伦和帕特里克·马霍姆斯第11次正面交锋。

艾伦与马霍姆斯的对决

艾伦在常规赛交锋中占优，取得5胜1负。与此同时，马霍姆斯和酋长队在2020年至2024年间与比尔队的四次季后赛交锋中全部获胜，其中包括两场美式橄榄球联合会决赛和两场分区轮比赛。

两队最近六场比赛中有五场以一个球权的分差结束。2025年11月最近一次直接交锋中，布法罗以28:21获胜。这场竞争中最著名的事件之一是2022年1月的一场季后赛：比尔队在常规时间还剩13秒时以36:33领先，但酋长队扳平比分并在加时赛中获胜。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两队当前状态

赛季进行十周后，堪萨斯城的进攻按场均码数位居NFL第一。马霍姆斯337次传球完成226次，推进2709码，取得22次达阵并有4次被拦截。他在最近四场比赛中没有被拦截。

艾伦本赛季传球推进2527码，送出14次达阵，并有9次被拦截。他还以290码和11次达阵领跑四分卫冲球数据。詹姆斯·库克三世在比尔队的冲球进攻中发挥重要作用，已推进1060码并取得10次达阵。

酋长队防守在联盟中按允许对手推进的最少码数排名第五，按失分排名第二。在吉姆·莱昂哈德被任命为防守协调员后，比尔队按允许对手推进的码数排名第11，按失分排名第九。

关注我们在