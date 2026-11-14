在英国，绿色和平组织活动人士在诺福克海岸附近向海床投放了约15吨巨石，以阻碍底拖网捕捞。《卫报》报道称，大部分石块落在该国规模最大的拟建海上风电场之一——Norfolk Vanguard East的选址内。

阻止拖网捕捞的屏障

绿色和平组织建立了所谓的巨石屏障，以保护诺福克海岸附近的港湾鼠海豚。活动人士投放了重达两吨的石块，以使底拖网捕捞无法进行。绿色和平组织称，该屏障所在海域是北海南部拖网捕捞最活跃的区域之一。

这些巨石是在未获得海事监管机构同意的情况下投放的，时间是在首相于COP31峰会上宣布投入10亿英镑公共资金用于Vanguard West和Vanguard East风电场的数日前。据该报报道，绿色和平组织检查了海床是否存在电缆、管道和沉船，但并不知道Vanguard East的建设计划。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

RWE评估影响

该海上风电场的开发商、德国能源公司RWE正与绿色和平组织进行谈判，以确定巨石的位置，并更新去年夏天开始的海床勘测。该公司还在研究该屏障可能对项目建设及其水下电缆造成的影响。

可再生能源开发商在英国政府参与下签署了一项价值120亿英镑的协议，以便明年开始建设该风电场。《卫报》指出，这些巨石可能会在数月内被清除，而工业捕捞可能会从建设区域迁离。

绿色和平英国分部联席执行主任威尔·麦卡勒姆表示，称这些巨石会对建设造成严重阻碍的说法毫无根据。他说，能源公司在建设风电场前经常会将天然巨石从海床上移走，其中一些巨石的重量是活动人士投放巨石的十倍。

关注我们在