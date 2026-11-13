在澳大利亚昆士兰州，Binna Burra Lodge综合设施经过七年重建后，重新开始接待过夜客人。这处位于黄金海岸腹地的历史遗址于2019年9月被丛林大火摧毁，当时火势蔓延至拉明顿国家公园。

据ABC News报道，这场火灾烧毁了6000公顷雨林，毁坏了具有遗产地位的综合设施以及11栋住宅。Binna Burra Lodge主席史蒂夫·诺克斯表示，灾后恢复需要时间，客人的回归对这个近一个世纪以来接待了数代访客的地方而言是一个重要里程碑。

综合设施的历史与火灾

Binna Burra Lodge由自然保护人士阿瑟·格鲁姆和罗密欧·莱希于20世纪30年代创立。他们希望打造一个让访客能够欣赏该地区自然之美、并受到激励在未来保护雨林的地方。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方最初推测，火灾可能由一个烟头引起。与此同时，ABC获得的昆士兰消防与紧急服务部门内部报告指出，火灾更可能始于林区内一个未确定的射击场。报告还包含相关信息：消防员将其中一个火势控制点记录为已受控后离开，但该处实际上并未得到控制。

防范未来火灾

新的综合设施采用覆以木材饰面的混凝土结构建造。诺克斯表示，这一方案应能在再次发生火灾时更好地保护主要基础设施，并使建筑物能够在可能受损后得到修复。

来自黄金海岸的建筑师兼丛林火灾防护专家埃尔登·博彻强调，仅靠设计是不够的。他表示，管理建筑物周边植被、确保消防员通行，以及配备独立的灭火供水系统都很重要。

关注我们在