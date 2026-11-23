生物技术公司 Invivyd 表示，其实验性单克隆抗体 VYD2311 对有症状 Covid-19 提供了70%至90%的保护。STAT News报道了 DECLARATION 临床试验的结果。

DECLARATION 研究数据

该试验共有2359名志愿者参与，设有三组：一组接受单次250毫克剂量的 VYD2311，另一组每月接受一次该药物，第三组则接受生理盐水安慰剂。

Invivyd 在新闻稿中公布了结果，并表示计划申请加速批准 VYD2311 用于预防有症状 Covid-19。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

单克隆抗体与疫苗

在疫情期间，单克隆抗体既用于治疗 Covid-19，也用于预防感染。随后，由于市场萎缩以及人们对感染的防护增加，这项技术的使用有所减少。

Invivyd 首席医疗官迈克尔·米纳表示，一些希望使用药物防护 Covid-19 的人，如果有这种选择，可能会选择单克隆抗体。据该来源称，Covid-19 疫苗将有症状感染的水平降低了约30%。

关注我们在