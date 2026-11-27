欧洲资本市场集团Euronext已同意在跨境合并框架下吸收合并希腊控股公司Euronext Athens Holding。该交易旨在简化集团的公司架构，并加强希腊市场与其泛欧业务的整合，Cyprus Mail报道。

股东的新条件

Euronext Athens股东将获提议，以其持有的每17股该希腊公司股份换取1股新发行的Euronext股份。这较此前的提议有所改善，后者规定每20股Euronext Athens股份换取1股Euronext股份。

按照Euronext股票11月25日167.50欧元的收盘价计算，新的换股比例对每股Euronext Athens股票的估值为9.85欧元。这比此前提议中的7.14欧元估值高出38%。不支持合并且不希望获得Euronext股票的股东，将可以行使退出权，并获得每股9.29欧元的现金。

市场结构与监管

Euronext表示，此次合并应能带来运营、商业和财务方面的益处，同时消除维持该希腊控股公司单独证券交易所上市的成本。该集团还预计能够更有效地为希腊市场基础设施投资提供资金。

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合并后，希腊市场的监管不会改变：持有希腊牌照的公司将继续在希腊当局监管下运营受监管市场和提供后交易服务。合并生效后，Euronext Athens Holding将在不进行清算的情况下终止存在，Euronext将承接其资产和负债，并通过其在希腊的分支机构继续开展业务。

所需批准

该换股比例已由荷兰审计机构KPMG Accountants和独立希腊专家Ernst & Young (Hellas)审核。交易完成取决于两家公司股东的批准、荷兰和希腊的法律程序及债权人保护程序，以及希腊合并前证书的签发。

两家公司的特别股东大会定于2027年1月26日举行。债权人提出异议的期限预计将于2027年3月2日结束。希腊证书签发后，双方须签署荷兰公证契据，合并将于次日生效。

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