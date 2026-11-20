受亚洲科技股抛售以及美国科技公司期货下跌影响，比特币连续第三天下跌。这一最大加密货币的价格一度跌至接近61,200美元，随后回升至约61,700美元，CoinDesk报道。

贝莱德基金创纪录资金流出

周四，贝莱德现货比特币ETF iShares Bitcoin Trust录得5.411亿美元净流出。Farside Investors的数据显示，这是该基金自两年多前开始运营以来最大单日资金流出。此前的纪录为5.283亿美元，于1月30日创下。

CoinDesk 20指数下跌0.77%。与此同时，科技市场也承受压力：韩国Kospi指数下跌超过5%，芯片制造商SK Hynix和三星电子的股价下跌约6%。

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加密货币市场清算

CoinGlass数据显示，在24小时内，加密货币期货交易量增长31.7%，至2,492亿美元；未平仓合约则下降2.5%，至1,099亿美元。这一动态表明交易员正在平仓。

这一期间的清算规模达到7.186亿美元，其中86.2%为多头头寸——即押注价格将进一步上涨。比特币期货未平仓合约从一周前的200亿美元降至180亿美元。看跌期权在比特币期权日交易量中的占比为61%，而BTC DVOL预期波动率指数上涨7%，至49。

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