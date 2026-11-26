比特币周三从57,500美元的低点反弹后，稳定在60,500美元附近，而去中心化金融和基础设施加密项目的代币表现出明显更快的涨幅。据CoinDesk报道，自UTC当日开始以来，比特币价格几乎没有变化，而美国股市因感恩节休市。

DeFi和基础设施代币跑赢比特币

过去24小时内，CoinDesk DeFi Select指数上涨6.3%，CoinDesk Infrastructure Select指数上涨6.6%。相比之下，比特币上涨3.2%。这一走势与前一天的动态相反：当时以太坊和DeFi资产的跌幅约为比特币的两倍。

在纳入CoinDesk 100指数的100种代币中，93种在24小时内上涨。自UTC当日开始以来，领涨者包括上涨8.7%的Sei、涨幅为6.4%的Syrup，以及上涨4.8%的Artificial Superintelligence Alliance。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

比特币ETF资金流出

周三，美国现货比特币ETF录得4.53亿美元净流出，这是连续第七个交易日出现资金流出。贝莱德IBIT基金占其中3.297亿美元。自11月初以来，这些基金的累计流出约为53.9亿美元，其净资产已从10月29日的1,042.7亿美元降至720.3亿美元。

在衍生品市场，比特币期货未平仓合约在价格上涨3.1%的背景下，单日增长5.1%。加密货币期货交易量增长16.7%，至2,362亿美元，未平仓合约总额增长3.3%，至1,041亿美元。预计周五美国交易时段将提前收市，同时价值70亿美元的比特币期权将到期。

关注我们在