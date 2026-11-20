周四晚些时候，比特币一度跌至接近61,300美元，为7月初以来的最低水平。这发生在AI公司Anthropic的股票在纳斯达克首日上市之后，当时科技股正遭遇抛售。据CoinDesk报道，以太坊、XRP和Solana的交易表现也较弱。

加密头寸清算

过去24小时内，加密货币交易所清算了价值超过6亿美元的期货头寸，其中近一半发生在该时段的最后12小时。CoinDesk指出，在Anthropic首次公开募股后的波动背景下，头寸的迅速平仓可能表明杠杆正在降低。

Anthropic于2026年11月19日以股票代码ANT在纳斯达克上市。该公司通过公开发行筹集了约813亿美元，连同260亿美元的私募配售在内共筹集1,073亿美元。股票发行价为83美元，高于70至78美元的拟定区间；开盘价为111.50美元，首日收于97.17美元。

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市场情绪

截至发稿时，纳斯达克期货下跌0.7%，并跌破200日均线。这发生在该指数周四下跌2.4%之后，据CoinDesk评估，这表明投资者对风险资产仍保持谨慎。

加密货币做市商Wincent的高级主管保罗·霍华德表示，在首次公开募股完成后，资金可能会逐步回流加密资产，但他不认为价格会迅速反弹。与此同时，Global Settlement Network联合创始人兼首席执行官瑞安·柯克利警告称，机构投资者对科技股的兴趣下降，也可能加大对对流动性状况敏感的加密货币的压力。

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