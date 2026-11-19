在市场对美国利率的预期背景下，比特币在周三晚些时候跌破6.3万美元后回升至约6.375万美元。自UTC当日开始以来，这一最大加密货币上涨1.6%，CoinDesk 20指数也上涨了相同幅度。同时，比特币仍比一周前低11%，CoinDesk报道。

比特币ETF资金流出

Farside数据显示，美国现货比特币ETF周三录得超过3亿美元的资金流出。在过去14天中的12天，投资者从这些基金中撤出资金。

对美国进一步加息的预期可能抑制了比特币的上涨。周三公布的美联储会议纪要显示，监管机构倾向于更高的利率。与此同时，部分分析师认为，官员们的评估已经过时。

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衍生品市场保持谨慎

BTC衍生品未平仓合约增长1.61%，至425亿美元，尽管过去24小时内有1.81亿美元的仓位被清算。其中，多头仓位占该金额的77%。资金费率仍接近中性，三个月年化基差在当天收窄。CoinDesk认为，这表明市场参与者采取了谨慎的仓位布局，而非表现出明显的“看涨”情绪。

在期权交易中，用于防范价格下跌的看跌期权占交易量的70%。根据币安热力图，空头仓位的流动性集群位于6.4万至6.45万美元区间，而多头仓位的流动性集中在6.2万至6.234万美元附近。

关注Anthropic的上市发行

周四，市场还将关注人工智能开发商Anthropic的首次公开募股。预计该公司将出售价值超过1000亿美元的股票，其规模将超过SpaceX在6月的发行。部分分析师认为，投资者可能会出售比特币以购买Anthropic股票，但对于这种影响的规模，各方看法不一。

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