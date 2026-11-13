比特币跌破6.8万美元和200周均线——CoinDesk

比特币一度跌至67,652美元，单日下跌超过3.5%，单月下跌16%。该加密货币跌破了约为6.8万美元的200周移动平均线，CoinDesk报道。

美元和债券收益率上涨

美元指数DXY升至103以上。与此同时，美国、英国、法国、德国和日本的政府债券收益率上升。在其中一次更新时，美国10年期国债收益率为5.125%，30年期国债收益率为5.459%。

CoinDesk在随后的一次更新中指出，美国10年期债券收益率升至5.15%，一周内增加近30个基点。分析师吉姆·比安科写道，近期其单周上涨超过25个基点的情况仅另外出现过四次。

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期货市场情绪

Glassnode数据显示，当该资产价格跌至约68,500美元时，加密货币交易所的比特币永续期货平均资金费率一个月来首次转为负值。在负费率下，持有空头头寸的交易者向持有多头头寸的交易者支付费用，这反映了市场的看跌持仓。

黄金交易价格低于每盎司3,900美元，科技股期货也在下跌。同时，石油收复了此前部分跌幅：WTI交易价格为每桶89美元，布伦特原油则高于96美元。

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