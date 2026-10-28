在南非比勒陀利亚，法院在商人、非洲人国民大会前地区财务主管苏利曼·卡里姆未返回马德兰加委员会继续作证一案中，准许其以10万兰特保释。不过，他并未获释，因为他在另一起涉嫌试图将两辆汽车运出境的案件中仍被羁押。

据《每日马弗里克》报道，卡里姆于10月15日在奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场被拘留，当时他正准备离开南非。他此前已向该委员会作证，但尽管应当返回继续作证，却没有返回。他的律师提交了证明其客户不适合参加听证会的医疗文件，但卡里姆拒绝接受独立医学检查。

保释条件

保释条件包括，卡里姆的律师须在48小时内联系马德兰加委员会，并商定其下次出席的日期。在法院程序和他在委员会作证结束前，他的护照必须由调查人员保管。该商人还被禁止在未经法院书面许可的情况下离开南非。

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检方曾试图重新审议保释问题，但未获成功。检方称，卡里姆未披露属于其妻子的财产信息，也未披露穆西纳的指控。

穆西纳的另一起案件

在穆西纳地方法院审理的一起案件中，卡里姆及另外两名被告被控企图将两辆汽车运出南非。根据国家检察机关的数据，卡里姆据称与其员工合谋，试图通过伪造文件将属于Absa的汽车运出，以此盗窃这些车辆。

卡里姆的律师乌尔里希·鲁称，另外两名被告的辩护方曾与控方就认罪进行谈判。《每日马弗里克》援引南非广播公司称，两人为穆萨·菲里和扎克斯·易卜拉欣。穆西纳的听证会原定于10月30日恢复，而卡里姆未返回马德兰加委员会一案定于12月8日审理。

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