在墨西哥瓜达拉哈拉，约10名为获得干净自来水而抗议的参与者向墨西哥联邦总检察院（FGR）提出申诉，称遭到哈利斯科州警方酷刑和非法拘留。Mexico News Daily报道。

提出申诉者包括律师、"获得医疗保健、司法和教育"团体领导人阿德里亚娜·加布里埃拉·阿雷奥拉·杜埃尼亚斯，以及医生达妮埃拉·阿尔瓦雷斯·塞佩达。她们在新闻发布会上讲述了自己的经历。哈利斯科州检察院正在调查她们的陈述及其他抗议参与者的申诉，国家人权委员会则在审查可能存在的人权侵犯。FGR尚未公开说明是否已启动自身调查。

被拘留者的陈述

阿雷奥拉称，10月11日在哈利斯科之家附近的抗议期间，她被三名警察抓住。哈利斯科之家是该州州长巴勃罗·莱穆斯的官邸。据她说，警员辱骂她，脱下她的裤子，并用她自己的围巾绑住她的手。她还表示，当她躺在地上时，一名女警踢了她的背部，警员还坐在她背上并在她背上跳。阿雷奥拉说，一名身着便服、可能是便衣警察的人踢了她的头部。

阿尔瓦雷斯表示，她在被高压水炮水柱击中后遭警方拘留。据她说，她颈部扭伤并有瘀伤，警员拿走了她的手机并损坏了她的包。她强调，参与者只要求获得干净的水，并非试图表达政治立场。

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拘留及当局回应

两名女性都表示，被拘留后，她们与其他人被关在哈利斯科之家场地内的一个小房间里数小时。据她们所说，那里约有40人，其中一些人有流血的伤势。被拘留者还称，警员威胁要把他们带到无人能找到他们的地方。

抗议期间，警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。数十人受伤，至少39人被拘留。阿雷奥拉和阿尔瓦雷斯表示，之后被拘留者被转移到哈利斯科州检察院的一处设施，在寒冷条件下被关押，无法使用电话。莱穆斯10月13日宣布释放所有被拘留者，承认当局犯下“严重错误”，并表示应调查和惩罚责任人。

哈利斯科州安全部长胡安·巴勃罗·埃尔南德斯·冈萨雷斯否认是他本人下令使用武力。同时，他表示，该案中有警员和指挥官的证词，三名指挥官可能面临惩罚。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆多次谴责对抗议参与者实施的涉嫌酷刑。

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