在2024年5月10日至11日发生的近几十年来最强地磁暴之一期间，地球环电流中约85%的离子来自地球自身的电离层，而非太阳风。日本“Arase”卫星获得了这些数据，ScienceDaily报道。

这场被称为“甘农风暴”或“母亲节风暴”的事件，是由大量带电太阳粒子云进入地球磁层引发的。用于测量地磁扰动的SYM-H指数当时降至−518纳特斯拉。这是自1981年以来有记录的第二强地磁扰动。

环电流测量

环电流是地球赤道上空数千公里高度的一个区域，主要由氧离子和氢离子等高能带电粒子在其中循环。这些粒子产生的磁场会部分抵消地球磁场，因此在风暴期间会记录到地磁场减弱。

科学家长期以来一直认为，环电流粒子有两个主要来源：太阳风和地球电离层，即高层大气中带电的区域。在5月的风暴期间，“Arase”卫星在扰动开始后不久穿过该区域，并在接近峰值时再次穿过。航天器上的仪器能够确定单个离子的质量和能量。

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研究的主要作者、名古屋大学空间—地球环境研究所的Naritoshi Kitamura表示，这是首次在如此规模的风暴期间同时观测环电流离子和太阳风。据他介绍，约85%的离子是来自地球电离层的氧。

磁场减弱

接近风暴峰值时，“Arase”在地球上空约1.6万公里处记录到磁场强度下降40%。同时，该航天器发现通常在近地空间这一部分运动的高能电子数量减少。

研究人员推测，大量较重的地球来源离子可能加剧了磁扰动，并促使环电流在更靠近地球的位置达到最大强度。他们还指出，在预测强地磁暴时，重要的可能不仅是太阳风参数，还有大气离子逸入磁层的过程。

研究结果发表在《Science Advances》期刊上。研究结果还支持为拟议中的JAXA FACTORS双卫星任务做准备，该任务将研究离子从大气进入磁层的过程及其在地磁暴发展中的作用。

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