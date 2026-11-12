在以色列，“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特领导的阵营计划废除本雅明·内塔尼亚胡担任总理期间通过的五项重要法律。该倡议拟在新政府组建之前实施，阿纳多卢通讯社报道，并援引《今日以色列报》的消息。

该阵营领导人同意成立专门的议会委员会，并行审议废除这些法律。预计这些委员会中的大多数将由亚伊尔·戈兰领导的民主党主持。这项倡议涉及的规定，据反对者称，加强了政治对独立机构的影响，并削弱了对政府权力的监督。

司法体系的变化

其中一个委员会将审议两项涉及法官任命和政府法律服务的法律。第一项法律改变了法官遴选委员会的组成：以由执政联盟和反对派选出的律师取代以色列律师协会的两名代表。批评人士认为，这加强了政治对法官任命的影响。

第二项法律将总检察长的权力划分给政府法律顾问和首席检察官。该法律还赋予政府更广泛的权力，以影响法律顾问的任命和解职、拒绝其法律意见，或聘请外部法律代理。

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警方、媒体与总理权力

另一个委员会将审议废除针对调查警察涉嫌犯罪的部门工作方式所作的修改。该法律将这一机构置于专业检察官的直接监督之外，并赋予司法部长对其负责人任命的重大影响力。反对者警告称，这些变化可能使调查政治化，并危及该部门的独立性。

此外，该阵营打算废除一项媒体法。该法放宽了对电视台和报纸交叉持有的限制，并取消了编辑部与所有者商业利益之间的制度性分离。该法律还为分配国家广告引入了官方受众测量；批评人士表示，这一机制可能有利于支持政府的广播机构。

第四个委员会将致力于废除一项修正案，该修正案将认定总理无法履职的理由仅限于身体或精神上的无行为能力。反对者称，该规定是为了在内塔尼亚胡面临腐败案审判期间保护他而通过的。最高法院将该修正案的适用推迟到下一届议会任期。

议会法律顾问告诉该阵营领导人，废除司法改革可能相对较快，而修订媒体法将更为复杂。周日，总统伊萨克·赫尔佐格授权艾森科特组建政府，给予他28天时间，并可再延长14天。

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