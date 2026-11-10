在以色列，反对派领袖加迪·艾森科特的阵营正寻求替换以色列议会议长阿米尔·奥哈纳，后者是总理本雅明·内塔尼亚胡的盟友。据以色列媒体报道，在艾森科特就组建执政联盟进行谈判之际，更换议长将使该阵营对立法议程拥有更多控制权，阿纳多卢通讯社报道。

来自“亚沙尔”党的候选人

Channel 12报道称，艾森科特与“以色列是我们的家园”党领袖阿维格多·利伯曼同意提名艾森科特所属“亚沙尔”党的候选人担任议长。候选人的姓名将在与该阵营其他政党协商后确定。

新一届以色列议会计划于周二举行首次会议，届时议员将宣誓就职。艾森科特的阵营由四个政党组成，在议会120个席位中拥有48席，而替换奥哈纳至少需要61票。

该阵营的立法优先事项

该阵营的优先事项包括：禁止面临刑事指控的政治人士组建或领导政府；成立国家委员会调查哈马斯于2023年10月对以色列发动的袭击；以及废除作为内塔尼亚胡司法改革一部分而通过的立法。

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拟议中的禁令可能适用于内塔尼亚胡，他正因受贿、欺诈和背信罪指控受审。不过，他尚未被判有罪。

极端正统派政党“统一妥拉犹太教”拒绝支持“亚沙尔”的请求，并表示应在政府组建后选举新议长。据Channel 14报道，接近艾森科特的消息人士表示，他准备寻求阿拉伯政党的支持，这些政党在以色列议会拥有19个席位。

以色列总统伊萨克·赫尔佐格在获得67名议员的推荐后，授权艾森科特组建政府；而内塔尼亚胡获得46名立法者推荐。艾森科特有28天时间组建联盟，并可将这一期限最多延长14天。

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