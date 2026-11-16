BMW Classic展示了一辆E38代BMW M7原型车，这辆车近30年来一直被保密。该车最终没有投入量产，但在公司内部被称为M7。Motor1报道称。

来自M5的发动机和变速箱

这辆原型车以BMW 740i为基础，并进行了大幅改装。这款轿车搭载了来自E39代BMW M5的4.9升自然吸气S62 V8发动机和六速手动变速箱。该发动机在6600转/分时可输出394马力，动力传递至后轮。

该车的宣称最高时速为250公里，与电子限速的E39 M5相同。原型车质量为1875公斤。从外观上看，M7与普通的E38代7 Series轿车几乎没有区别。

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低调的外观和内饰

该车的外观特征包括深色BBS多辐轮毂和四个排气尾管，后保险杠两侧各有两个。同时，这辆原型车没有大型进气口、激进改动的保险杠或显眼的M徽标。

内饰采用黑色和米色皮革饰面。M方向盘和六速手动变速箱的换挡杆也表明这是一款不同寻常的7 Series版本。后排中央控制台内装有电话听筒，这是20世纪90年代末汽车的典型细节。

BMW没有解释为何M7仍是唯一一辆原型车。Motor1推测，这一决定可能受到搭载V12发动机的750i影响，后者是标准7 Series阵容的旗舰车型；此外，配备类似V8的E39 M5更紧凑且更轻，也可能产生了影响。

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