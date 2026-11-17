BMW已在美国南卡罗来纳州斯帕坦堡工厂开始量产iX5电动跨界车。这是该公司首款在美国组装的纯电动车型。据Electrek报道，该工厂目前每天生产约70辆iX5。

BMW已投资17亿美元，用于扩建斯帕坦堡工厂以生产电动车，并在伍德拉夫建设新的电池组装工厂。BMW Plant Woodruff于11月13日正式开业，第六代Gen6电池已在那里开始量产。这些电池将用于未来的BMW X系列电动车型，首先是iX5。

续航与充电

BMW预计，配备144千瓦时电池的iX5 60 xDrive续航里程最高可达456英里，约合734公里。该公司此前给出的预估为最高435英里。在南加州的一次展示中，iX5 60 xDrive的峰值充电功率达到464千瓦。BMW表示，这可在10分钟内增加最多170英里的续航里程。

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该车型配备双电机全轮驱动动力系统，综合输出功率为578马力，扭矩为593磅英尺。制造商宣称，其0至60英里/小时加速时间为4.4秒，并可牵引重量最高达6000磅的拖车。

配置与电池

iX5内饰采用Neue Klasse的设计和技术方案：17.9英寸中央显示屏、沿挡风玻璃下部设置的Panoramic Vision系统，以及可选的14.6英寸乘客屏幕。该车还采用Double-X灯光标识，将前大灯、日间行车灯、示宽灯和转向灯整合在一起。

iX5初期将使用中国制造的电芯。一名BMW代表确认，到本十年末，该公司将转用LG Energy Solution位于亚利桑那州工厂生产的电芯。预计这些车辆将于2027年初抵达美国经销商处，iX5 60 xDrive的起售价将为79,800美元。

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