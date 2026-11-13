BMW因发动机关闭后可能发生火灾的风险，在美国召回720,796辆汽车。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）建议此类车辆的车主在完成维修前，将车辆停放在室外，远离建筑物和其他车辆。

召回原因

据《独立报》报道，原因是水泵的电气连接器密封不严。水可能进入其中，从而导致短路并增加起火风险。

这些车型已于2024年因水泵问题被召回，但如今需要再次维修。BMW仍在制定解决方案。据联邦监管机构称，该公司发现了10起可能与该缺陷有关的火灾；这些火灾发生在2024年召回行动框架内完成维修工作之后。NHTSA尚不知悉与该问题有关的交通事故或人员受伤情况。

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召回涉及的车型

以下BMW汽车被纳入召回范围：

2012年至2016年款3 Series和5 Series；

2012年至2015年款X1、2012年至2016年款Z4以及2013年至2017年款X3；

2014年至2016年款2 Series Coupe和2015年至2016年款2 Series Convertible；

2014年至2016年款3 Series Sportswagon和2014年至2016年款328xi Gran Turismo；

2014年至2016年款4 Series Convertible和Coupe，以及2015年至2016年款4 Series Gran Coupe；

2015年至2018年款X4和2016年至2018年款X5 xDrive40e。

一旦解决方案可用，BMW经销商中心将提供免费维修。计划自2026年12月25日起向车主寄送信件。自那时起，也可以在NHTSA召回数据库中查询车辆识别号码和车牌号码。

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