宝马将从12月起开始在美国推送软件更新，使配备 Highway & Commuting Assistant 系统的车辆能够在红灯前自行停车，并在绿灯亮起后重新起步。InsideEVs对此报道。

面向美国车辆的更新

该功能将适用于搭载 BMW Operating System X 的车辆，包括新款 iX3 和 iX5。根据宝马的信息，该系统可以自动制动至完全停止。绿灯亮起后，车辆将自行起步，或提示驾驶员继续行驶。

自动在红绿灯前停车和起步的功能已在包括德国在内的其他市场推出一段时间。在美国，该功能将成为 Highway & Commuting Assistant 的一部分。

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其他软件变更

总体而言，宝马计划从12月起向88个国家约1600万辆汽车推送新版软件。该更新包括五项新功能，以及对19项现有功能的改进，涉及驾驶辅助系统、导航、充电、多媒体和舒适性。更新覆盖配备 BMW Operating System 8.5、9 和 X 的车辆。

对于搭载 Operating System 9 和 X 的车辆，BMW Maps 将加入 Google Maps Places 数据。Amazon Prime Video 将面向所有搭载 Operating System X 的车辆开放，也将适用于 1 Series、2 Series Active Tourer、X1 和 X3 车型。部分混合动力和电动车型将获得基于历史数据生成的公共充电站使用率预测。

宝马还表示，部分搭载 Operating System 8 的车辆将能够通过远程方式免费升级至8.5版本，或在经销商处付费升级。公司未说明哪些车型有资格获得免费升级。

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