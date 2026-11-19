新西兰橄榄球队公布了对阵英格兰的比赛阵容，比赛将于周六在英国伦敦的特威克纳姆体育场举行。据Channel NewsAsia报道，钩球手科迪·泰勒将重返首发阵容并担任队长，博登·巴雷特将代表国家队出战个人第150场测试赛。

阵容八处调整

在新西兰队上周末意外负于威尔士后，主教练戴夫·雷尼作出了八处调整。这一结果过后，新西兰在Nations Championship南半球球队积分榜上以一分领先南非。

泰勒将在钩球手位置替代阿萨福·奥穆阿。伊桑·德·格鲁特将取代乔治·鲍尔重返左侧支柱位置，法比安·霍兰将取代乔什·洛德出任第二排，图普·瓦伊将取代安东·塞格纳出任侧翼前锋。

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达米安·麦肯齐将担任传锋，卡姆·罗伊加德将担任 scrum-half。上一场比赛组成半场组合的里奇·莫翁加和科尔特斯·拉蒂马，此次将从替补席开始比赛。

巴雷特和利纳特-布朗迎来里程碑

乔迪·巴雷特和威尔·乔丹伤愈回归阵容。中锋安东·利纳特-布朗将代表新西兰出战个人第100场测试赛。

博登·巴雷特将与他的兄弟乔迪和斯科特一同首发。在第150场比赛中，他将扩大自己作为世界橄榄球后卫线球员的纪录，并接近新西兰国家队纪录：萨姆·怀特洛克曾为球队出战153场测试赛。

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