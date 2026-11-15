MMA选手西里尔·加内首次成功卫冕UFC重量级冠军头衔，在美国纽约麦迪逊广场花园举行的UFC 334头条主赛中，以一致判定击败美国选手乔什·霍基特。三名裁判均以48比47判法国选手获胜。据《The National》报道。

比赛进程

比赛开始后，霍基特完成了一次抱摔，但加内迅速起身，并以刺拳、上勾拳和过顶拳还击。第一回合末段，距离铃声响起略多于30秒时，这名美国选手完成了一次摔投。

第二回合中，霍基特更积极地向对手施压，与对手交换了沉重的右拳，并在笼网边进行缠抱。在第三个五分钟回合，他再次将加内摔倒在地，随后在缠抱中以肘击进攻，并踩踏对手的脚部。

第四回合，当霍基特的拳击开始失去力量时，加内夺回了主动权。他以击打躯干、膝击躯干和短上勾拳回应笼网边的缠抱尝试。第五回合中，这名法国选手阻止了对手的抱摔尝试，打破了霍基特左眼上方区域，并在最后铃声前的打击交换中占据主导。

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可能的下一位对手

赛后，加内表示：“这是一场不可思议的比赛。”霍基特则称：“坚韧塑造品格。”

The National在加内可能的对手中提到了汤姆·阿斯皮纳尔。阿斯皮纳尔在2026年早些时候因与加内交手时眼部受伤而放弃金腰带。两人在阿布扎比举行的UFC 321比赛以无结果告终，阿斯皮纳尔仍在等待医疗许可，以重返职业生涯。

另一位挑战者可能是重量级排名第二的亚历山大·沃尔科夫，他上个月在阿布扎比击败了里兹万·库尼耶夫。对于这位冠军而言，另一个选择可能是谢尔盖·帕夫洛维奇与亚历克斯·佩雷拉之战的胜者，该场比赛定于12月12日举行。

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