WBC中量级冠军卡洛斯·阿达梅斯在沙特阿拉伯利雅得举行的一场10回合非头衔赛中，以一致判定击败威尔士拳手杰罗姆·沃伯顿。比赛在165磅的协议体重级别进行，天空体育新闻报道。

裁判一致判定

在前三个回合中，两名拳手都打得谨慎，但此后阿达梅斯加大了压力，并开始更频繁地将对手逼到围绳边。以左势出战的沃伯顿大多后退并使用刺拳。

第五回合，阿达梅斯用右手击中对手躯干，随后击中头部。他直到比赛结束都保持着更强的进攻性。裁判以100比90、99比91和98比92的比分判定他获胜。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

赛后，阿达梅斯表示，他的对手更专注于撑完整场比赛，而不是争取胜利。他还表示，自己已准备好与160至168磅级别的任何对手交锋。

当晚其他比赛

前世界冠军杰森·莫洛尼也在一场10回合较轻量级比赛中以一致判定击败墨西哥拳手安德烈斯·特兰。裁判比分为99比91、98比92和97比93。这名澳大利亚拳手控制了最后一个回合，并在第九回合用交叉拳击中对手下巴。

法国超中量级挑战者布鲁诺·叙拉斯以一致判定战胜波兰左势拳手卡米尔·贝德纳雷克。

关注我们在