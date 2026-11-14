WBC中量级冠军卡洛斯·阿达梅斯将于周六在沙特阿拉伯利雅得与威尔士拳手杰罗姆·沃伯顿进行一场非头衔赛。这场比赛将在165磅的协议体重级别进行，阿达梅斯的头衔不会作为比赛赌注。

据天空体育新闻报道，阿达梅斯正在为明年的重大头衔赛做准备。他在中量级保持不败，曾战胜谢尔盖·德里维扬琴科、朱利安·威廉姆斯、特雷尔·高沙和奥斯汀·威廉姆斯。他与哈姆扎·希拉兹的比赛也以平局告终。

沃伯顿的机会

沃伯顿曾是威尔士冠军。此前，他曾连续两次击败前英国冠军内森·希尼。与阿达梅斯的比赛将成为这位威尔士拳手在中量级最高水平赛事中崭露头角的机会。

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伦敦拳手丹泽尔·本特利在近期战胜小谢恩·莫斯利后表示，他希望再获得一次争夺头衔的机会。他优先考虑与阿达梅斯或IBF冠军亚伦·麦肯纳交手，两人与他同属Zuffa Boxing训练营。

丹泽尔·本特利的计划

本特利认为，阿达梅斯是对阵沃伯顿一战的热门人选。在他看来，这位威尔士人是一名技术型拳手，但可能没有足够的重拳力量来遏制WBC冠军。如果这场比赛能够得到保证，本特利愿意考虑在2027年夏季或夏季之后与阿达梅斯交手；否则，他希望在年初重返拳台。

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