英国拳击管理委员会允许前重量级世界冠军泰森·富里于12月11日在威尔士卡迪夫的Principality Stadium体育场与安东尼·约书亚比赛。据阿纳多卢通讯社报道，38岁的富里在比赛前通过了必要的医学检查。

赛前医疗许可

英国拳击管理委员会总秘书罗伯特·史密斯向天空体育表示，富里于前一天获得许可，并完成了所有必要的医学检查。据他称，推广人于早上获悉此事。

在富里的妻子帕丽斯·富里在一部新的Netflix纪录片中发表言论后，监管机构开始审查这名拳手的健康状况。她暗示，她的丈夫据称被诊断患有精神分裂症。拳击管理委员会此前表示，如果认定富里在医学上不适合参赛，可能不会允许他参加比赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拳手妻子的澄清

周四，帕丽斯·富里撤回了此前的说法，并解释称，她的丈夫从未被诊断患有精神分裂症，尽管他曾表现出与这一状况相关的症状。在作出澄清后，Netflix在该纪录片于周五上线前对其进行了更新。

作为两届重量级世界冠军，富里此前曾公开谈及自己在2015年击败弗拉基米尔·克利奇科后经历的抑郁症和其他心理健康困难。

关注我们在