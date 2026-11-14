伊朗拳击手、教练和政治犯穆罕默德·贾瓦德·瓦法埃伊·萨尼在英国伦敦举行的颁奖典礼上获得马格尼茨基奖“杰出人权捍卫者”类别奖项。他目前被关押在伊朗东北部的瓦基拉巴德监狱，曾三次被判处死刑，是该国面临处决的七名运动员之一。

来自监狱的呼吁

据《卫报》报道，瓦法埃伊·萨尼在一封来自监狱的书面信中，代表那些因追求自由的伊朗而被监禁、酷刑、恐吓或判处死刑的人们接受了该奖项。

他说：“该政权要求我们悔过、进行电视认罪并投降。但我们的回应很明确：我们永远不会投降，永远不会屈从于羞辱。”这名拳击手还表示，在伊朗人民获得自由之前，他不会向压迫低头。

判决与反应

现年31岁的瓦法埃伊·萨尼于2020年因参加2019年全国性抗议活动而被捕。他还被指控支持反对派伊朗人民圣战者组织。

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据国际特赦组织称，2024年9月，在一场严重不公正的审判后，他第三次因“地球上的腐败”被判处死刑。伊朗最高法院于2025年10月4日维持了这一判决。

据《卫报》报道，瓦法埃伊·萨尼被捕后遭受酷刑，并被长期单独监禁。运动员、人权组织和法律专家呼吁立即释放他并撤销死刑判决。

伊朗的处决

人权组织Hengaw统计显示，自2026年初以来，伊朗至少处决了710人，其中包括79名政治和宗教囚犯。该组织在10月的一份报告中称，至少106名参加1月抗议活动的人被判处死刑，其中35人的判决已被执行。

Hengaw指出，在关押瓦法埃伊·萨尼的瓦基拉巴德监狱，已有五人因与抗议活动有关而被处决，另有15人正等待执行死刑。

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