10月23日，玻利维亚拘留了前国家警察情报局局长胡安·马塞洛·费鲁菲诺。调查人员将此案与3月拘留被美国通缉的乌拉圭人塞巴斯蒂安·马尔塞特后，可能从圣克鲁斯-德拉谢拉一处住宅中被带走的物品联系起来。据《The Rio Times》报道。

五项初步指控

据圣克鲁斯检察官希米·洛佩斯称，针对费鲁菲诺的逮捕令涵盖五项初步指控：侵占国有财产、未履行公务职责、盗窃、公职人员索取不正当利益以及被动受贿。检方未公开说明对每名涉案人员具体指控了哪些行为。

据El Deber和ANF通讯社报道，费鲁菲诺在埃尔阿尔托被拘留，并被带往Felcc特别打击犯罪部门。同时，Unitel电视台称，拘留发生在拉巴斯。费鲁菲诺的律师马塞洛·加尔万表示，其当事人已向调查人员作出说明，随后将被带至法官面前，由法官决定其法律地位。

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其他涉案人员及被扣押物品

该逮捕令还涉及奥斯卡·费尔南多·莫雷诺上校——前国家警察情报负责人、目前处于预备役状态——以及埃里克·萨尔瓦多·科雷亚。洛佩斯表示，此前有关该案的投诉曾被驳回，但在出现新证据后，调查得以重启。

10月20日，Opinión援引未具名消息人士报道称，警察据称从马尔塞特的住宅中带走了数个行李箱，里面装有至少400万美元和名贵手表。副总统埃德曼德·拉拉呼吁核查这些说法。莫雷诺的律师弗雷迪·贝拉斯克斯称有关行李箱的信息不实，并表示，对于装有现金和手表的保险箱，存在一份已移交给检察官的财物清单。

马尔塞特被拘留

塞巴斯蒂安·马尔塞特于2026年3月13日在圣克鲁斯-德拉谢拉被拘留，随后被移送至美国。他目前被羁押在弗吉尼亚州亚历山德里亚，当地正在审理涉及洗钱和毒品恐怖主义指控的案件。The Rio Times援引的消息人士并未将费鲁菲诺案与美国针对马尔塞特的诉讼直接关联。

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