沙特公司The Helicopter Company（THC）已签署最终协议，购买加拿大制造商庞巴迪的12架公务机。按2026年目录价格计算，庞巴迪对该订单的估值约为5.68亿美元。正如AeroTime报道，该交易于2026年11月13日宣布。

12架飞机及另外48架的选择权

该订单包括5架Challenger 3500、5架Global 5500和2架Global 8000。它将2026年7月范堡罗航展上宣布的意向书转变为具有约束力的订单。

协议还规定了购买这三种型号另外48架飞机的选择权。THC将自行决定是否行使这些选择权。如果所有选择权均被行使，该公司的公务机机队可能增至60架飞机。庞巴迪称，这是迄今为止沙特阿拉伯最大的公务航空机队订单。

进入公务航空领域

THC隶属于沙特阿拉伯公共投资基金，自2019年年中开始运营。其机队拥有60多架直升机，用于紧急医疗服务、航空作业、私人包机和旅游飞行。

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庞巴迪飞机将成为THC机队中首批固定翼飞机。该公司在7月的意向书中表示，计划将这些飞机用于包机服务和飞机管理。THC首席执行官阿尔诺·马丁内斯表示，在沙特阿拉伯及更广泛地区需求增长的背景下，这项交易标志着公司进入公务航空领域。

适用于不同航线的飞机

Challenger 3500主要用于区域飞行，包括在海湾阿拉伯国家合作委员会成员国境内飞行。该机型通常设有9个乘客座位，最大载客量为10人，航程为6297公里。Global 5500最多可搭载16名乘客，航程为10,927公里；Global 8000的航程则为14,816公里。根据庞巴迪的数据，后一机型能够运营利雅得与洛杉矶之间的直飞航班。

作为协议的一部分，庞巴迪还承诺在沙特阿拉伯进行长期战略投资，包括建立本地业务。该制造商未披露此类投资的细节和时间表。

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