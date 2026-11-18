德国足球俱乐部多特蒙德将在现有合同于2027年6月到期后，不再延长与德国最大军火制造商莱茵金属的赞助协议。据德国之声报道，这一决定是在经历两年抗议和球迷批评后作出的。

合同将于2027年结束

多特蒙德俱乐部负责人卡斯滕·克拉默确认，该协议在到期后将不会续签。据他表示，这项合作从一开始就存在争议，终止合作将削弱俱乐部的财政能力。他指出，多特蒙德将不得不重新评估计划中的投资，并寻找可行的解决方案。

莱茵金属于2024年成为该俱乐部的合作伙伴。该公司的标志被放置在广告载体和其他表面上，其中包括可容纳8.3万名观众的多特蒙德西法伦体育场。该协议的价值估计为每年700万至900万欧元。

俱乐部成员的抗议

在2024年多特蒙德的会员大会上，855名出席俱乐部成员中有556人在一次不具约束力的投票中反对该协议。247人支持这项合作，另有52人弃权。克拉默表示，这一结果影响了最终决定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

部分球迷反对这项合作，因为莱茵金属主要向德国、乌克兰和北约出售武器。批评者认为，军火制造商在俱乐部中的存在与多特蒙德所宣示的价值观相悖；该俱乐部倡导一个没有种族主义、反犹太主义、对LGBTQIA+群体的敌意、性别歧视、暴力和歧视的社会。

球迷在德甲的影响力

克拉默称，与莱茵金属的合作是一个特殊且孤立的案例。他还援引了“50+1”原则，根据该原则，德国足球俱乐部主要由其会员控制，因此管理层必须考虑球迷的意见。

多特蒙德并不是第一家在受到球迷批评后重新审视商业安排的德甲俱乐部。此前，拜仁在合同到期前终止了与卢旺达政府旅游部门的合作；两年前，拜仁还放弃了与卡塔尔航空的协议。

关注我们在