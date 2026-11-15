在南非约翰内斯堡，南非队快速投球手卡吉索·拉巴达在首场测试赛首日拿下了孟加拉国队全部五个三柱门。孟加拉国队赢得掷币并选择先击球，茶歇时比分为184/5。

拉巴达的五个三柱门

据Channel NewsAsia报道，茶歇时拉巴达在11个回合中的数据为5/33。这是他测试赛生涯第18次单局拿下五个三柱门。

比赛第一球，31岁的拉巴达就淘汰了首次出战的马赫菲祖尔·伊斯拉姆。这名击球手打出厚边，马尔科·扬森在gully位置接住了球。这是南非队第四次在测试赛的第一球取得三柱门。

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孟加拉国击球手的抵抗

拉巴达还在莫米努尔·哈克未得分时将其淘汰，并击倒了得到12分的队长纳吉穆尔·侯赛因·尚托。此后孟加拉国队的比分为22/3。

午休后，这名投球手取得了坦齐德·哈桑的三柱门，后者得到67分；下一球他又淘汰了穆什菲克尔·拉希姆。托希德·赫里多伊在茶歇时以66分保持未出局，完成了连续第三个测试赛半世纪。与他一同留在场上的是得到30分的利顿·达斯。

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