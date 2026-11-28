据地方媒体和提格雷当局消息，阿纳多卢通讯社报道，埃塞俄比亚北部提格雷地区靠近厄立特里亚边境地带，联邦部队与提格雷部队之间的战斗加剧。

两个地区发生战斗

据当地媒体《Ethiopia Observer》报道，靠近厄立特里亚边境的瓜尔-盖姆加洛和纳夫拉地区发生了冲突。冲突监测组织ACLED表示，联邦部队已控制位于希拉罗与巴德梅之间的定居点瓜尔-盖姆加洛，并向格扎-塔加鲁和森贝卢方向推进。

边境紧张局势

战斗再次爆发之际，埃塞俄比亚和厄立特里亚正在两国共同边境沿线加强军事存在。ACLED还记录了两国军队之间的直接军事冲突。

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亚的斯亚贝巴与阿斯马拉之间的紧张关系因埃塞俄比亚寻求获得红海出海口，以及有关其向武装团体提供军事支持的指控而加剧。埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德周四指责厄立特里亚向敌视其政府的团体提供武器，同时否认埃塞俄比亚意图入侵邻国以获得海上通道的说法。

联邦部队与提格雷部队之间的战斗于9月重新爆发，危及2022年11月在比勒陀利亚达成的和平协议。该协议结束了埃塞俄比亚北部持续两年的战争。靠近近期冲突地点的巴德梅曾是1998年至2000年埃塞俄比亚与厄立特里亚边境战争的中心。2002年，一个国际边界委员会将该城镇划归厄立特里亚。

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