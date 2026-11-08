在英格兰，布莱顿在美国运通社区球场举行的英超比赛中以2比0击败布伦特福德，升至积分榜第二位。迭戈·戈麦斯和帕斯卡尔·格罗斯取得进球。伊戈尔·蒂亚戈被罚下后，布伦特福德少一人作战。

戈麦斯进球与格罗斯点球

第15分钟，迭戈·戈麦斯首开纪录。这名巴拉圭球员先用左脚停球，随后用右脚精准射门，皮球越过了布伦特福德门将凯莱赫。

上半场，客队前锋伊戈尔·蒂亚戈被出示红牌。裁判迈克尔·奥利弗最初因这名巴西球员在中场争抢中推搡切马·安德烈斯而向其出示黄牌，但在VAR介入后，判罚改为因暴力行为将其罚下。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第42分钟，基恩·刘易斯-波特在布伦特福德禁区内拉扯卢卡·武什科维奇的球衣。帕斯卡尔·格罗斯罚进点球，锁定最终比分。

主队占据优势

下半场，布莱顿以73%的控球率掌控比赛。主队有5次射正，而布伦特福德没有一次射正。据《卫报》报道，中场休息后，客队主教练基思·安德鲁斯派上了叶戈尔·亚尔莫柳克和内森·柯林斯。

定位球是布伦特福德制造威胁的方式之一，但马蒂亚斯·延森在传中后的射门被巴特·费尔布鲁根没收。在一次事件中，凯文·沙德因在边线附近推搡武什科维奇而得到黄牌。

关注我们在