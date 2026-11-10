巴西向原住民领地部署国家公共安全部队——Mongabay

巴西已向该国北部帕拉州的伊图纳/伊塔塔原住民领地部署国家公共安全部队。在180天内，这些部队将协助巴西原住民事务机构Funai保护这片领地，那里居住着与外界隔绝的伊加拉佩-伊皮舒纳人。

巴西司法与公共安全部的一名代表告诉Mongabay，部署已开始，部队已经在该地区。

法律通过后的入侵

约两个月前，500多人闯入伊图纳/伊塔塔领地。8月，帕拉州当局通过了一项设立巴卡雅自然保护区的法律，允许私人土地所有者在该地区建设住房和饲养牛只。

巴西联邦政府认为该法律无效，因为该自然保护区与受联邦保护的原住民领地完全重叠。该法律通过后，数百人冲破安全门，撕毁警示牌，并在领地内搭建营地。

Mongabay于10月发表的一项调查得出结论称，该法律的快速通过有助于使入侵行为合法化并对其形成鼓励。该媒体还报道了一场协调一致的社交媒体活动，政治人士和有影响力的农业综合企业代表参与其中。

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根据该调查，伊图纳/伊塔塔领地的火灾警报数量从8月的零起增至截至10月13日的23起。

部署延迟

8月26日，联邦法院命令当局在48小时内派遣一支安全小组，以应对入侵事件。然而，联邦政府直到10月29日才签署授权文件，该文件于11月3日在巴西官方公报上公布。

国家公共安全部队此前已在该领地开展工作，但其授权期限于2026年7月到期且未获延长。政府在法庭案件材料中表示，重新部署需要帕拉州当局的许可，但后者未予合作。

Funai在该领地持续开展监测和保护措施，以应对入侵和非法活动。该机构将为行动提供后勤保障，而国家公共安全部队将为其工作提供安全支持。出于安全考虑，Funai未披露部署时间表和现场战术。

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