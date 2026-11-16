巴西发布淘汰化石燃料路线图——德国之声

在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会期间，巴西发布了从化石燃料转向可再生能源的全球路线图。据德国之声报道，这份近200页的文件将成为计划减少对石油、天然气和煤炭依赖的国家的实用工具。

该路线图设想在2028年至2033年期间分阶段推进转型。它提出的措施考虑到各国对化石燃料的依赖程度及其财政能力。建议的工具包括削减对石油、天然气和煤炭的补贴，发展太阳能和风能，以及减少甲烷排放。

推动能源转型的国家联盟

这一倡议补充了一个国家联盟的工作。该联盟是在联合国谈判未能形成落实淘汰化石燃料协议的明确计划后成立的。今年4月，57个国家在哥伦比亚圣玛尔塔举行了首届会议，专门讨论此类转型的实际落实。参与者包括加拿大、挪威、巴西、尼日利亚、墨西哥、澳大利亚、德国和瓦努阿图。

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会议讨论了制定国家计划、改革金融和贸易体系、削减补贴，以及支持工作依赖化石燃料行业的人士。该联盟计划明年在图瓦卢举行第二届会议。

个别国家的计划

圣玛尔塔会议后，德国、法国和荷兰公布了各自摆脱化石燃料的计划，尽管其中不包含新的承诺。芬兰在气候峰会第一周发布了自己的路线图。

NewClimate Institute和意大利气候分析中心ECCO的分析人士认为，该联盟目前不会对谈判产生立竿见影的影响，但能够维持政治动力，并为未来决策积累经验。与此同时，土耳其呼吁各国支持一项目标：到2035年，将电力在最终能源消费中的占比从目前约20%提高至35%。

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