巴西证券交易所运营商B3计划与六家大型金融公司共同推出与巴西雷亚尔挂钩的Open BRL稳定币。B3及其合作伙伴预计将在2027年第一季度推出用于数字资产交易支付和结算的平台，CoinDesk报道。

面向银行的共同代币

Bradesco、BTG Pactual、Itaú Unibanco、Safra、Santander和XP已加入该项目。参与者将为该计划提供资金，并在各自的数字资产项目中使用Open BRL，但未披露投资金额。

该代币将由Banco B3发行。每枚Open BRL都将由储备中的一个雷亚尔支持，持有人可随时将代币兑换为雷亚尔。其他金融机构可从系统启动之时起加入。

B3产品副总裁Luiz Masagao表示，银行将保留自有代币供内部使用，而Open BRL旨在通过B3的基础设施实现机构之间的资金转移。

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代币化股票交易结算

在初始阶段，该平台将由B3管理，指导委员会将制定治理、系统运行、技术标准和定价规则。此后，合作伙伴可能将该网络分拆为一家独立公司。

B3还计划在其正在开发的数字平台上使用Open BRL结算代币化股票交易。加密钱包之间的转账可能触发智能合约，从而自动完成结算环节。

美元稳定币的主导地位

根据巴西税务机构Receita Federal的数据，2025年该国公民申报的稳定币交易额为4048亿雷亚尔，约占全部申报加密货币活动的80%。其中近90%的交易量为Tether的USDT。

Masagao表示，该集团在现行规则框架内运作，并已告知巴西中央银行。今年2月生效的加密货币平台规则要求获得许可证，并将稳定币交易视为外汇交易。监管机构尚未为本地稳定币发行方制定单独的许可要求。

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